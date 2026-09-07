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Никола Цолов: На "Монца" бе трудно. Вдигам главата и продължавам

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Никола Цолов

Никола Цолов, който завърши седми в основното състезание и пети в спринта за Гран при на Италия във Формула 2, заяви, че уикендът на италианска земя е бил тежък. Българския пилот на "Кампос Рейсинг" все още е лидер в генералното класиране със 177 т., но вече само с 11 пред Рафаел Камара ("Инвикта Рейсинг").

"Беше труден уикенд на "Монца" като цяло. Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад заради наказанията. Има дни като тези, но ги приемам, вдигам главата и продължавам. Все още съм начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен от всякога в Мадрид следващата седмица", написа Цолов в социалните мрежи и благодари и на отбора си за усилията.

Българинът се класира на шесто място в квалификацията, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание.

Никола Цолов

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