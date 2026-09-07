"Фиорентина" уволни треньора след само 3 кръга

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Италианският „Фиорентина" уволни старши треньора Фабио Гросо след три поредни загуби в началото на сезона в серия "А" - от „Рома" (0:4), „Фрозиноне" (0:3) и „Торино" (1:2). Отборът остава на дъното в класирането с едва един отбелязан и девет допуснати гола преди гостуването си на „Венеция".

48-годишният бивш защитник прекара на поста по-малко от три месеца, след като през юни замени Паоло Ваноли. Предишният наставник Ваноли по пое тима от уволнения Стефано Пиоли и го изведе до 15-о място.

Преди да поеме тима от Флоренция, световният шампион от 2006 г. Гросо е водил още „Бари", „Верона", „Бреша", „Сион", „Фрозиноне", „Лион" и „Сасуоло", с който спечели промоция за елита.