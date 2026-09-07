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https://www.24chasa.bg/sport/article/23518610 www.24chasa.bg

"Лудогорец" подписа с искан от "Удинезе" украинец

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"Лудогорец" финализира привличането на украинския дефанзивен халф Иван Желизко от полския "Лехия" (Гданск). Двата клуба приключиха успешно преговорите по сделката, а футболистът премина задължителните медицински изследвания и фитнес тестовете.

За подписа на 25-годишния полузащитник "Лудогорец" се пребори с водещи клубове от полската Екстракласа, както и с италианския "Удинезе", информираха от клуба от Разград.

„Лудогорец" е голям клуб и е добре познато име в Европа. Трансферът ми в този отбор е сериозна крачка напред в кариерата ми. Радвам се, че ще бъда част от този клуб и ще дам всичко от себе си, за да помогна на отбора да постига целите си", заяви Иван Желизко.

Украинският халф има мачове за всички възрастови формации на своята страна. Той е юноша на "Карпати" (Лвов) и "Карвина", а в професионалната си кариера е играл още за латвийския "Валмиера", с който става шампион на Латвия през 2022 година.

Желизко е петото ново попълнение на "Лудогорец" през лятото след трансферите на Михаил Полендаков, Натан Фернандес, Хосам Абделмагид и Иво Гърбич.

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