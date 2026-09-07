Колабиралият наш национал Росен Божинов: Този път тялото ми каза "стоп"

Българският национал Росен Божинов, който претърпя инцидент по време на гостуването на своя тим "Пиза" на "Юве Стабия" в третия кръг от италианската втора дивизия - серия "Б", заяви в публикация в социалните мрежи, че е добре.

21-годишният защитник се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница.

"Вчера беше един от онези моменти, които те карат да спреш за секунда и да осъзнаеш колко крехко е всичко. Излязох на терена, както винаги - с желание да се боря, да дам всичко от себе си и да помогна на отбора. Но този път тялото ми каза "стоп". Знам, че много хора се уплашиха, и затова искам лично да ви кажа: добре съм", написа Божинов в профила си в Инстаграм.

"Благодаря на всички, които бяха до мен в този момент - на съотборниците ми, на треньорите, на медицинския екип, на семейството ми и на всеки един човек, който ми писа или се обади.

Футболът ме е учил да падам и да ставам. Вчера паднах по начин, който никога няма да забравя. Но най-важното е, че ще стана.

Сега мисля за възстановяването и това да се върна по-силен. Не знам точно кога ще бъде това, но знам едно - няма да се откажа.

Благодаря ви за цялата любов и подкрепа. Това значи повече, отколкото мога да опиша", добави Росен Божинов.