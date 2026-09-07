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Милица Мирчева на 10 сек от личния си рекорд на 10 км в Прага

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Милица Мирчева Снимка: БФЛА

Националната рекордьорка на 10 километра Милица Мирчева направи силно бягане на международна надпревара Birell 10K Night Race в чешката столица Прага.

Тя завърши дистанцията за 33:48 минути, като остана само на 10 секунди от личния си рекорд, което й отреди 17-о място в крайното класиране.

Междувременно, Ангел Райков атакува националния рекорд на десетобой за юноши под 20 години на състезание в Кралево, Сърбия.

Състезателят на Европул Бургас постигна личен рекорд 6529 точки, което е трети резултат във вечната ранглиста при юношите след рекорда на Добри Сталев - 6699 точки (2017) и постижението на Борислав Борисов - 6687 точки (2006).

18-годишният Райков направи няколко лични рекорда в Kралево, но в една от силните си дисциплини - овчарски скок (личен рекорд 4.30 м) записа 3.80 метра, което го отдалечи от националното върхово постижение, съобщават от БФЛА.

Милица Мирчева Снимка: БФЛА

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