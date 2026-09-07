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https://www.24chasa.bg/sport/article/23519115 www.24chasa.bg

Момчета от Испания и Хърватия в националния до 15 г.

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Националният тим за юноши до 15 години (U15) със селекционер Петър Карачоров ще проведе първия си лагер за футболисти, родени през 2012-а.

Селекцията ще се събере в периода от 7 до 10 септември, а лагерът поставя началото на работата с набор 2012 като национална селекция и ще даде възможност на треньорския щаб да се запознае отблизо с повиканите футболисти и да постави основите на работата с отбора.

На 10 септември (четвъртък) България U15 ще изиграе две контролни срещи срещу състави от по-горната възраст U16. От 09,00 часа националите ще се изправят срещу "Славия" U16, а от 11,00 часа ще срещнат "Септември" U16.

За първия лагер на България U15 са повикани 26 футболисти от български и чуждестранни клубове. В състава попадат състезатели на ЦСКА, "Левски", "Лудогорец", "Локомотив" (Пловдив), "Пирин" (Благоевград), "Ботев" (Пловдив), "Етър", "Марица", "Национал" и "Бургас Спорт", както и футболисти, развиващи се в Испания и Хърватия.

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