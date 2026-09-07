"Лудогорец" се раздели с нидерландски вратар

"Лудогорец" и Серджио Падт се разделиха по взаимно съгласие. Нидерландският вратар си тръгва от Разград след пет години, в които бе важна част от състава на „орлите".

Падт е вторият основен футболист, който напуска "Лудогорец" в рамките на последните няколко дни, след като клубът се раздели с един от най-опитните защитници - Оливие Вердон, обявиха "орлите".

"Серджио Падт пристигна в Разград през 2021 година и бързо се превърна във важна фигура в състава. Със своята силна игра под рамката и редица важни спасявания той допринесе за успехите на „орлите" през годините и спечели уважението на съотборниците си, треньорския щаб и привържениците на клуба.

Падт си тръгва след 152 мача с екипа на "Лудогорец", като в 67 от тях запази „суха мрежа".

Нидерландецът спечели с Лудогорец 4 шампионски титли на България, 2 Купи на България и 5 Суперкупи на страната, превръщайки се във важна част от успешните сезони на „орлите" както на домашната сцена, така и в европейските клубни турнири.

„Благодаря на феновете, на моите съотборници и на ръководството на клуба. Заедно спечелихме много трофеи и изживяхме страхотни моменти. Моите деца израснаха в Разград. Градът винаги ще бъде много специален за мен. Пожелавам успех на "Лудогорец" в битката за титлата", сподели Падт.

„Лудогорец" благодари на Серджио Падт за всички силни мачове, важни спасявания и незабравими моменти с екипа на клуба. Той завинаги остава един от нас. Желаем му здраве и успехи в бъдещия му път!", написаха още от "Лудогорец".