Васил Терзиев и Любо Ганев надъхаха националите преди европейското (снимки)

Столичният кмет Васил Терзиев и президентът на волейболната федерация Любомир Ганев надъхаха нашите национали по време на тренировка преди началото на европейското първенство.

Двамата пристигнаха залата и поговориха с отбора. От своя страна кметът Терзиев опита да стане част от волейболната емоция, като отигра лично няколко топки.

Васил Терзиев показва волейболни умения. Снимка: Startphoto.bg

„Европейското първенство е изключително важно събитие за София - коментира Терзиев пред официалния сайт на БФВ. - На гости ще дойдат много фенове, които ще могат да се насладят на волейбол от най-високо качество и да разгледат прекрасната ни столица. Още веднъж поздравявам нашите момчета и им пожелавам да спечелят титлата."

Любо Ганев се поздравява със селекционера Джанлоренцо Бленджини. Снимка: Startphoto.bg

„Подкрепата на Столична община и на първо място на кмета Терзиев е много важна за нас като федерация - добави Ганев. - Благодарение на нашата работа, на нашите отлични състезатели сърцето на София и на цяла България ще тупти с волейбол в следващите дни. Разчитаме безкрайно много на прекрасните ни фенове, които ще напълнят залата. Ние всички сме един отбор - на България!"

Първият мач на нашите е в сряда от 19 часа срещу Северна Македония.

В групата Португалия, Украйна, Израел и Полша.