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Линекер: Кристиано няма уменията на Марадона и Меси

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Гари Линекер СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ В ИНСТАГРАМ

Бившият английски звезден нападател Гари Линекер заяви пред The Touchline, че Кристиано Роналдо не е най-великият футболист в историята, въпреки феноменалния си голмайсторски рекорд. Според него португалецът отстъпва на Лионел Меси и Диего Марадона заради липсата на определени индивидуални умения, като дрибъл през няколко съперника от халфовата линия.

Линекер дори поставя бразилския Роналдо малко над Кристиано, определяйки португалския нападател в един калибър с играчи като Зинедин Зидан, Неймар и Килиан Мбапе.

Гари Линекер СНИМКА: ЛИЧЕН ПРОФИЛ В ИНСТАГРАМ

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