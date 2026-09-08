Веласкес гони срещу ЦСКА победа №50 с "Левски"

Треньорът на “Левски” Хулио Валаскес има златния шанс да запише победа №50 като наставник на “сините” в сряда срещу вечния враг ЦСКА. Първото голямо дерби между най-популярните тимове у нас е спор за суперкупата на страната.

Откакто испанецът пое “Левски” през януари 2025 г., той е извел отбора в 81 срещи във всички турнири. В тях е записал 49 победи, 19 равенства и 13 поражения.

Иначе статистиката на Веласкес срещу ЦСКА е положителна. Досега 44-годишният спец от Саламанка 5 пъти се е изправял срещу “червените”. Във въпросните срещи отборът му има 2 победи, толкова равенства и едно поражение. Воденият от него отбор е безгрешен в България - 8 победи от толкова срещи в Първа лига.

През февруари испанският треньор отново се изправи в спор за суперкупата на България. Тогава обаче “сините” загубиха 0:1 от “Лудогорец”.

В същото време се очаква Веласкес да заложи от първата минута на голмайстора от миналия сезон Евертон Бала. Бразилецът със сигурност не е в най-добрата си форма. Бала все още търси своя първи гол у нас. Въпреки това обаче испанецът 99% ще заложи на него от първата минута на вечното дерби на Националния стадион “Васил Левски”. Очаква се испанецът да не пусне като титуляр нито един българин до 23 г., както се налага в родното първенство заради правилото на БФС. В двубоя за суперкупата наредбата за използването на млад роден играч няма да важи.

Иначе БФС изпрати милионер за главен съдия на напечения мач между “сини” и “червени”. Става дума за Геро Писков. Преди години младият рефер дори попадна в списъка на “Форбс” за най-добрите 30 до 30-годишна възраст в областите си на развитие. Освен със съдийство Писков отговаря за изграждането на вътрешни политики, процеси и добри практики за управление на ликвидността и валутния риск в голяма чужда компания.

Самият Писков се занимава с футбол от малък. След като не успява да стане играч на високо ниво, се насочва към реферството. През миналия сезон той дебютира в Първа лига, а сега от БФС му гласуват и най-ключовия мач от началото на тази кампания.