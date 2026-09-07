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ЦСКА ще се подсили с бранител от Ирландия

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ЦСКА последен се опари от гръцки противник. Снимка: Георги Палейков

ЦСКА, изглежда, е намерил начин да се справи с проблемите на отбора с десния бек. На този пост по принцип играе Давид Пастор, но от известно време крайният бранител се представя доста посредствено. И малко преди затварянето на трансферния прозорец у нас на 8 септември “червените” водят напреднали разговори с Бари Котър. Интересното е, че десният бек е добре познат на ЦСКА. Котър на два пъти се изправи срещу “червените” в Лига Европа с екипа на “Дери Сити” в първия кръг на турнира.

Ирландският десен бек не игра при победата на своя тим над “Дъндолк” за купата на Футболната асоциация в неделя с 4:2. Твърди се, че причината за това е интересът към него от страна на ЦСКА. В Ирландия добавят, че ако се стигне до трансфер, българският клуб ще плати сума, която никой досега не е плащал в историята на “Дери Сити”. Става дума за около 70 хил. британски лири. За “Дери” Котър има 30 мача. Отбелязал е два гола.

В същото време Стамен Белчев, бивш треньор на ЦСКА, ще започне работа в Казахстан. Специалистът ще поеме “Кайсар”. Преди година в този клуб работи Стойчо Младенов.

ЦСКА последен се опари от гръцки противник. Снимка: Георги Палейков

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