"Славия" надви 10 от "Дунав" с 1:0 в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" надви с 1:0 "Дунав" в Русе в последен мач от 8-ия кръг на Първа лига.

Резервата Йоан Борносузов бе точен в 66-ата мин.

Домакините играха с човек по-малко почти цял мач, след като още в 8-ата мин бранителят Кириякос Антониу бе отстранен от игра с директен червен картон за грубо нарушение в центъра на терена. Той влезе с бутоните в прасеца на Иван Минчев.

Въпреки численото си превъзходство гостите стигнаха трудно до успеха.

С него те натрупа 10 точки и излязоха 6-и.

"Дунав" има 4 т. на предпоследното 13-о място.