Шампиони от "Големият шлем" спряха Донски и партньора му на US Open

Тенисистът ни Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки на US Open.

28-годишният Донски и Ян Чоински (Великобритания) отстъпиха в равностоен мач с 6:7(1), 3:6 на петите поставени Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скупски (Великобритания), които по-рано през годината спечелиха титлата при дуетите на Australian Open. Срещата продължи 73 минути.

Донски и Чоински постигнаха първия пробив в мача за 5:3, като при този резултат сервираха за спечелване на първия сет. За съжаление, двамата допуснаха пробив в следващия гейм, а след това се стигна до тайбрек, в който отстъпиха с 1:7 точки.

Българинът и британецът от полски произход имаха три поредни точки за пробив при 2:2 във втората част, но не успяха да се възползват, а в следващия гейм загубиха и подаването си. Това се оказа решаващият момент за изхода на срещата и след 6:3 Харисън и Скупски се класираха за осминафиналите.

Това беше дебютът на Александър Донски в турнирите от "Големият шлем", като той беше ознаменуван и с победа в първия кръг със 7:6 (5), 6:4 над представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд. Така Донски стана първият българин с победа в мач на двойки на US Open в историята на турнира.

28-годишният Донски стигна до най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Българинът заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и ново рекордно класиране за него.

Три титли и финал само през 2026 година

Донски изживява впечатляващ сезон при двойките. През 2026 година българинът вече спечели три титли от сериите „Чалънджър".

Първите му два трофея за сезона дойдоха в Ню Делхи и Оейраш, а през август той добави и титла от турнира в Квебек, където заедно с новозеландеца Аджийт Рай победиха на финала представителите на домакините Джъстин Буле и Дънкан Чан с 6:3, 4:6, 10:3.

Само седмица по-късно Донски стигна и до нов финал на турнир в Кингстън (Ямайка).

Така само в рамките на две поредни седмици той записа титла и финал на твърди кортове в Северна Америка и Карибите – резултати, които го изкачиха до рекордно за кариерата му класиране.

Донски е дългогодишен национал на България за Купа „Дейвис". Той е част от представителния ни тим от 2019 година и през годините се утвърди като един от основните играчи на страната ни в мачовете на двойки.

През 2025 година Донски и Пьотр Нестеров имаха ключов принос за историческото класиране на България за Световната група на Купа „Дейвис", като постигнаха впечатляващ успех срещу силния финландски тандем Ото Виртанен и Хари Хелиоваара.