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https://www.24chasa.bg/sport/article/23521437 www.24chasa.bg

“Монца” мина 400 000 зрители за нов рекорд

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403 666 зрители за четирите дни на състезателния уикенд бяха регистрирани на легендарната италианска писта “Монца”. Така за първи път бе мината границата от 400 000 и подобрено постижението от миналата година - 369 041.

Огромният интерес бе възнаграден с триумфа на младия италиански пилот Кими Антонели, който донесе дългоочаквана домашна победа за радост на стотиците хиляди тифози.

Успехът за пилот от Ботуша на “Монца” бе първи от 60 г.

Организацията на мащабното събитие ангажира близо 25 000 специалисти, служители по сигурността и технически лица, като транспортната мрежа и специалните влакови линии до Монца спомогнаха за безпроблемното придвижване на рекордния поток от фенове от цял свят.

Иначе №1 по публика за един уикенд е британската писта “Силвърстоун” с 564 000.

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