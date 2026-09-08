ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси и Роналдо се събират в един отбор

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23521461 www.24chasa.bg

Меси и Роналдо се събират в един отбор

1588
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Меси и Роналдо Снимка Фейсбук/Кристиано Роналдо

Най-великите фигури във футбола през този век - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, ще се озоват в един отбор.

Аржентинецът и португалецът са поканени на бенефиса на Карлос Тевес. Прощалният мач ще се състои през декември на стадион “Ла Бомбонера” в Буенос Айрес.

Тевес стартира кариерата си в родната Аржентина именно на него с екипа на “Бока Хуниорс” и я завърши пак там.

Той се засече с Кристиано от 2007 до 2009 г. в английския “Манчестър Юнайтед”. С Меси пък Тевес бе 10 г. съотборник в националния отбор.

Сега той е поканил двете мегазвезди на прощалния си мач. Тевес твърди, че те са приели поканата му.

Меси и Роналдо Снимка Фейсбук/Кристиано Роналдо

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.