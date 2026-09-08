Меси и Роналдо се събират в един отбор

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Най-великите фигури във футбола през този век - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, ще се озоват в един отбор.

Аржентинецът и португалецът са поканени на бенефиса на Карлос Тевес. Прощалният мач ще се състои през декември на стадион “Ла Бомбонера” в Буенос Айрес.

Тевес стартира кариерата си в родната Аржентина именно на него с екипа на “Бока Хуниорс” и я завърши пак там.

Той се засече с Кристиано от 2007 до 2009 г. в английския “Манчестър Юнайтед”. С Меси пък Тевес бе 10 г. съотборник в националния отбор.

Сега той е поканил двете мегазвезди на прощалния си мач. Тевес твърди, че те са приели поканата му.