Меси и Роналдо се събират в един отбор

Най-великите фигури във футбола през този век - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, ще се озоват в един отбор.
Аржентинецът и португалецът са поканени на бенефиса на Карлос Тевес. Прощалният мач ще се състои през декември на стадион “Ла Бомбонера” в Буенос Айрес.
Тевес стартира кариерата си в родната Аржентина именно на него с екипа на “Бока Хуниорс” и я завърши пак там.
Той се засече с Кристиано от 2007 до 2009 г. в английския “Манчестър Юнайтед”. С Меси пък Тевес бе 10 г. съотборник в националния отбор.
Сега той е поканил двете мегазвезди на прощалния си мач. Тевес твърди, че те са приели поканата му.