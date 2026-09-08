Илия Груев №2 в световна класация

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Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев попадна в интересна класация на авторитетното издание transfermarkt.de.

Меродавният в световен мащаб по отношение на трансфери и пазарната стойност на играчите сайт подреди дефанзивните халфове, чиито договори изтичат в края на настоящия сезон, според цените им.

В класацията влизат всички футболисти на този пост по света, които са навлезли в последната година от контракта си.

Започналият 4-и сезон в английския “Лийдс” Груев заема второто място в нея. На 9 март тази година transfermarkt.de увеличи цената на опорния полузащитник от 9 млн. на 12 млн. евро след силното представяне с екипа на йоркширци във Висшата лига, а на 3 юни я потвърди.

Само турската звезда на италианския шампион “Интер” Хакан Чалханоглу има по-висока пазарна стойност от нашето момче. Той е оценен на 16 млн.

След Илия се нареждат Антонио Бланко (“Алавес”, 10 млн.), Томаш Соучек (“Уест Хем”, 10 млн.), Станислав Лоботка (“Наполи”, 10 млн.), Сумаила Диабате (“РБ Залцбург”, 8 млн.) и други.

Груев бе купен от германския “Вердер” преди 3 г. за 6,5 млн. евро. Предстои да стане ясно как ще се развият отношенията му с “Лийдс” в тази последна година от договора.