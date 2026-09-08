Отбор на българин единствен от топ 5 първенствата в Европа не купи играч

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През летния трансферен прозорец се изля поредният финансов водопад, превръщащ футбола в тотален алъш-вериш.

Естествено, това важи най-вече за първенствата от топ 5 на Европа - Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

95 от общо 96-те отбора в тях, съответно - Висшата лига (20), Примера дивисион (20), серия “А” (20), Бундеслигата (18) и Лига 1 (18), потрошиха над 8 милиарда евро за трансфери.

Едничкият, който не даде и цент за покупки, е отбор с българско присъствие.

Това е испанският “Атлетик” (Билбао). В неговия треньорски щаб помощник на наставника Един Терзич е Петър Гайдаров. Двамата пристигнаха от Германия в баската столица това лято.

Преди това Гайдаров изкара 5 успешни години в школата на гранда “Байерн”, където работи с различни възрасти.

Та безкрайно учудващо за нов треньор, Терзич не привлече никого. За да е всичко коректно, трябва да се отчете, че “Атлетик” все пак направи един трансфер. Като свободен агент във втория отбор дойде Адриан Лекуна, който обаче бе преотстъпен на третодивизионния “Аренас”.

