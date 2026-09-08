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Отбор на българин единствен от топ 5 първенствата в Европа не купи играч

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Петър Гайдаров (вляво) и Един Терзич недоволстват от съдийско решение. СНИМКА: РОЙТЕРС

През летния трансферен прозорец се изля поредният финансов водопад, превръщащ футбола в тотален алъш-вериш.

Естествено, това важи най-вече за първенствата от топ 5 на Европа - Англия, Испания, Италия, Германия и Франция.

95 от общо 96-те отбора в тях, съответно - Висшата лига (20), Примера дивисион (20), серия “А” (20), Бундеслигата (18) и Лига 1 (18), потрошиха над 8 милиарда евро за трансфери.

Едничкият, който не даде и цент за покупки, е отбор с българско присъствие.

Това е испанският “Атлетик” (Билбао). В неговия треньорски щаб помощник на наставника Един Терзич е Петър Гайдаров. Двамата пристигнаха от Германия в баската столица това лято.

Преди това Гайдаров изкара 5 успешни години в школата на гранда “Байерн”, където работи с различни възрасти.

Та безкрайно учудващо за нов треньор, Терзич не привлече никого. За да е всичко коректно, трябва да се отчете, че “Атлетик” все пак направи един трансфер. Като свободен агент във втория отбор дойде Адриан Лекуна, който обаче бе преотстъпен на третодивизионния “Аренас”.

Петър Гайдаров (вляво) и Един Терзич недоволстват от съдийско решение. СНИМКА: РОЙТЕРС

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