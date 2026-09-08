15,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2
18,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1
19,00 ч "Монтана" - "Вихрен" "Диема спорт"
19,45 ч АЕК - ЛАСК MAX Sport 4
19,45 ч "Брюж" - "Астън Вила" MAX Sport 3
21,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2
21,45 ч "Кристъл Палас" - "Мидълзбро" "Нова спорт"
21,45 ч "Съндърланд" - "Хъл Сити" "Диема спорт"
22,00 ч "Борусия" (Д) - "Виляреал" MAX Sport 2
22,00 ч "Лил" - "Бетис" MAX Sport 1
22,00 ч "Порто" - "Манчестър Сити" MAX Sport 4
22,00 ч "Реал" (Мадрид) - "Интер" MAX Sport 3
22,00 ч "Болтън" - "Уест Хем" "Диема спорт" 3
22,00 ч "Милуол" - "Нюкасъл" "Диема спорт" 2
1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1
2,00 ч Тенис, US Open Eurosport 2