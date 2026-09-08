ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Кугър" се включи и днес в борбата с пожара над се...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23521496 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

1056
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Килиан Мбапе на пресконференцията преди домакинството на неговия "Реал" срещу "Интер" при старта на Шампионската лига Снимка: Ройтерс

15,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2

18,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1

19,00 ч "Монтана" - "Вихрен" "Диема спорт"

19,45 ч АЕК - ЛАСК MAX Sport 4

19,45 ч "Брюж" - "Астън Вила" MAX Sport 3

21,00 ч Снукър, Инглиш оупън Eurosport 2

21,45 ч "Кристъл Палас" - "Мидълзбро" "Нова спорт"

21,45 ч "Съндърланд" - "Хъл Сити" "Диема спорт"

22,00 ч "Борусия" (Д) - "Виляреал" MAX Sport 2

22,00 ч "Лил" - "Бетис" MAX Sport 1

22,00 ч "Порто" - "Манчестър Сити" MAX Sport 4

22,00 ч "Реал" (Мадрид) - "Интер" MAX Sport 3

22,00 ч "Болтън" - "Уест Хем" "Диема спорт" 3

22,00 ч "Милуол" - "Нюкасъл" "Диема спорт" 2

1,45 ч Тенис, US Open Eurosport 1

2,00 ч Тенис, US Open Eurosport 2

Килиан Мбапе на пресконференцията преди домакинството на неговия "Реал" срещу "Интер" при старта на Шампионската лига Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как