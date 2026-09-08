Елитни дуели събират световни брейк танцьори пред НДК

Мащабен европейски турнир събира част най-добрите брейк състезатели от водещи европейски и световни школи в България. На 26 и 27 септември специално изградена мащабна сцена пред НДК ще представи на столичани и гостите на града спиращо дъха шоу в най-новия олимпийски спорт под името „Break the Limits".

Участие в турнира са потвърдили част от най-нашумелите брейкъри от Франция, Германия, Румъния, Италия и др. С тази надпревара София се готви да посрещне финалната фаза на финансирания от Европейския съюз проект „Break the Limits". Инициативата обединява Българската брейк федерация, Френската танцова федерация и The Saxons (Германия), след успешно проведените етапи в Монпелие и Дрезден.

Програмата на Фестивала пред НДК включва атрактивни отборни битки на националните селекции на България, Франция и Германия на принципа „всеки срещу всеки", състезателни регламенти за деца, както и индивидуални категории плюс хип-хоп танци, оценени от международно жури чрез софтуерната система Threefold System. С огромен интерес се очаква и съпътстващата „Културна програма": танцови уъркшопи с водещи световни брейкъри, лайв концерти, графити изложба на живо и диджей сетове.

Фестивалът под егидата на Еразъм+ и „София - европейска столица на спорта" си поставя за цел да утвърди брейка като достъпен спорт и модерен начин за социално приобщаване, укрепвайки международните културни връзки и имиджа на България като домакин на събития от европейски мащаб.

Програмата през септември предвижда други две много популярни активности в този спорт. На 20 септември, неделя, предстои Националният брейк турнир на откритата сцена в Северния парк, част от традиционната и изключително популярна напоследък Ърбан зона на „София – европейска столица на спорта".

Пет дни по-късно, на 25 септември, стартира „Училищното турне" чрез демонстрации в софийски училища с цел насърчаване на децата и младежите към активен начин на живот чрез брейк танците.

Кулминацията на събитията у нас съвпада с подготовката на българските спортисти за историческото ни първо участие в дисциплината брейк на Младежките олимпийски игри през ноември в Дакар 2026.