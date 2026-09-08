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Хари Кейн се надява да вземе "Златната топка"

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Най-долу на топката в ръцете на Хари Кейн се вижда посланието на Майкъл Олисе. Снимка: instagram.com/harrykane

Нападателят на "Байерн" и английския национален отбор Хари Кейн коммемнтира шансовете си да спечели „Златната топка".

"Гордея се с ирата си през миналия сезон. Наскоро бях просто един малък фен, който мечтаеше да стане професионален футболист, а сега съм тук и получавам награди. Същото е и със "Златната топка" - щастлив съм, че съм сред претендентите, но сега всичко зависи от тези, които гласуват и вземат решението. Миналият сезон беше най-добрият ми. Остава само да чакаме", каза Кейн в интервю за TNT Sports.

Миналият сезон Кейн отбеляза 73 гола, което го доближава до най-добрите резултати на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Самият англичанин призна, че дори той е бил изненадан от това представяне.

"Израснах, гледайки Меси и Роналдо и невероятното им съперничество. Само Меси вкара повече - 82 гола за един сезон. Най-добрият резултат на Роналдо, доколкото си спомням, беше 69. Струваше ми се като безумно число. Така че съм изумен, че аз успях да вкарам 73 гола", добави Кейн.

с това как играх миналия сезон. Съвсем наскоро бях просто фен, който мечтаеше да стане професионален футболист, а сега съм тук и получавам награди. Същото е и със „Златната топка" – щастлив съм, че съм сред претендентите, но сега всичко зависи от тези, които гласуват и вземат решението. Миналият сезон беше най-добрият ми. Остава само да чакаме", каза Кейн в интервю за TNT Sports.

Миналият сезон Кейн отбеляза 73 гола, което го доближава до най-добрите резултати на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Самият англичанин призна, че дори той е бил изненадан от това продуктивно представяне.

„Израснах, гледайки Меси и Роналдо и невероятното им господство. Само Меси вкара повече – 82 гола за един сезон. Най-добрият резултат на Роналдо, доколкото си спомням, беше 69. Струваше ми се като безумно число. Така че съм изумен, че вкарах 73 гола", добави Кейн.

Най-долу на топката в ръцете на Хари Кейн се вижда посланието на Майкъл Олисе. Снимка: instagram.com/harrykane

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