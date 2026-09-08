ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с най-добрите си джудисти на силен турнир...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23522619 www.24chasa.bg

Бивш италиански национал ще рита в серия "Б"

1328
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андреа Белоти току-що е изпълнил дузпата и е пратил топката в мрежата зад Пламен Илиев, макар българският страж да уцели ъгъла. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Бившият италиански национал Андреа Белоти е близо до присъединяване към отбора от серия "Б" "Модена". 32-годишният италиански нападател е съгласен с условията на договора си с клуба и ще се присъедини към отбора като свободен агент, съобщава Tuttosport.

Споразумението ще бъде за един сезон. Нападателят ще премине медицински преглед днес, след което трансферът ще бъде официализиран.

Последният клуб на Белоти бе "Каляри". Той изигра само осем мача за отбора миналия сезон, но през септември нападателят получи скъсана предна кръстна връзка и отсъстваше от игра дълго време. След като договорът му със сардинския клуб изтече, Белоти стана свободен агент.

В кариерата си досега нападателят е играл и в "Комо", "Бенфика", "Фиорентина", "Рома", "Торино" и "Палермо".

За националния тим на Италия има 44 мача, в които е вкарал 12 гола.

Андреа Белоти току-що е изпълнил дузпата и е пратил топката в мрежата зад Пламен Илиев, макар българският страж да уцели ъгъла. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)