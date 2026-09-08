Бивш италиански национал ще рита в серия "Б"

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Бившият италиански национал Андреа Белоти е близо до присъединяване към отбора от серия "Б" "Модена". 32-годишният италиански нападател е съгласен с условията на договора си с клуба и ще се присъедини към отбора като свободен агент, съобщава Tuttosport.

Споразумението ще бъде за един сезон. Нападателят ще премине медицински преглед днес, след което трансферът ще бъде официализиран.

Последният клуб на Белоти бе "Каляри". Той изигра само осем мача за отбора миналия сезон, но през септември нападателят получи скъсана предна кръстна връзка и отсъстваше от игра дълго време. След като договорът му със сардинския клуб изтече, Белоти стана свободен агент.

В кариерата си досега нападателят е играл и в "Комо", "Бенфика", "Фиорентина", "Рома", "Торино" и "Палермо".

За националния тим на Италия има 44 мача, в които е вкарал 12 гола.