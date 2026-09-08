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Още има билети европейското по волейбол, ще се продават само на касите на "Арена София"

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Алекс Николов Снимка: vnl

Останалата малка част от билетите за мачовете на България на ЕвроВолей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на "Арена София" в София.

Продажбата на билети на място стартира днес, 8 септември, като за целта ще работи една каса, разположена при вход А.0 - ВИП входа на арената, с работно време от 12:00 до 18:00 часа.

В дните, в които се провеждат мачове от турнира, касите ще работят с удължено работно време. На 9, 11, 12, 14 септември, когато са двубоите на България от груповата фаза (за срещата с Полша няма незаети места), както и на 19, 20 и 22 септември, ще бъдат отворени две каси от 11:00 до 20:00 часа", заявиха от федерацията по волейбол.

Продажбата на билети на място ще даде възможност на феновете, които все още не са се сдобили с пропуск за мачовете, да го направят директно в "Арена 8888 София" - до изчерпване на минималните останали количества.

България започва участието си на ЕвроВолей 2026 на 9 септември от 19 часа срещу Република Северна Македония. В София ще се проведат всички мачове от група В на турнира, както и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите на Европейското първенство.

При класиране на България за четвъртфиналите ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети - на място на 21 септември.

Алекс Николов Снимка: vnl

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