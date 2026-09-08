Още има билети европейското по волейбол, ще се продават само на касите на "Арена София"

Останалата малка част от билетите за мачовете на България на ЕвроВолей 2026 вече могат да бъдат закупени и на място от касите на "Арена София" в София.

Продажбата на билети на място стартира днес, 8 септември, като за целта ще работи една каса, разположена при вход А.0 - ВИП входа на арената, с работно време от 12:00 до 18:00 часа.

В дните, в които се провеждат мачове от турнира, касите ще работят с удължено работно време. На 9, 11, 12, 14 септември, когато са двубоите на България от груповата фаза (за срещата с Полша няма незаети места), както и на 19, 20 и 22 септември, ще бъдат отворени две каси от 11:00 до 20:00 часа", заявиха от федерацията по волейбол.

Продажбата на билети на място ще даде възможност на феновете, които все още не са се сдобили с пропуск за мачовете, да го направят директно в "Арена 8888 София" - до изчерпване на минималните останали количества.

България започва участието си на ЕвроВолей 2026 на 9 септември от 19 часа срещу Република Северна Македония. В София ще се проведат всички мачове от група В на турнира, както и срещи от осминафиналите и четвъртфиналите на Европейското първенство.

При класиране на България за четвъртфиналите ще бъде организирана и допълнителна продажба на билети - на място на 21 септември.