Нова контузия вади Неймар от терените за месец

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Суперзвездата на бразилския "Сантос" Неймар ще почива принудително минимум един месец заради мускулна травма. От клуба потвърдиха, че 34-годишният Неймар е с мускулен проблем на задната повърхност на бедрото, като е получил контузията в мача срещу "Палмейрас" (0:0).

Неймар със сигурност пропуска няколко мача на "Сантос", включително и предстоящия четвъртфинал за Южноамериканската купа срещу "Атлетико Минейро", пише ESPN Brasil.

Клубът ще позволи на нападателя да поднови тренировки едва тогава, когато е напълно готов. Очаква се това да се случи най-рано след предстоящата международна пауза в календара на ФИФА.

През сезона Неймар има 24 мача за "Сантос", в които е вкарал 8 гола и е направил 8 асистенции.