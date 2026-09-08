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Хулио Веласкес преди суперкупата: ЦСКА ще направи деня ни труден

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Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори преди първото вечно дерби за сезона срещу ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

ЦСКА ще направи деня ни труден.

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес преди утрешния сблъсък за суперкупата срещу "червените". Срещата е от 18,30 на Националния стадион "Васил Левски".

"Имахме време да се възстановим. Отборът влиза в настроение в срещата. Знаем, че ще се изправим срещу съперника тежък противник", започна Веласкес.

Испанецът изтъкна, че няма фаворит в първото вечно дерби за сезона.

"Излизаме срещу тим, които има много добри играчи с отлични индивидуални качества. ЦСКА има отлични играчи през този сезон. Мачът ще спечели този, които се представи по-добре", обясни Веласкес.

Предводителят на "сините" не пожела да коментира дали някои от контузените ще е на линия за вечното дерби. 

"Не искам да давам жокери на съперника", разясни Веласкес, който не отговори дали ще се възползва от това да не пуска в игра футболист до 23-годишна възраст, за разлика от първенството, където това е задължително. Испанецът отказа да коментира и избора за главен съдия и помощници му на ВАР.

"Знаем, че противникът използва различни схеми на игра - в първенството и в Европа. Взели сме всичко предвид. Все пак най-важното е нашият модел на игра. Не мисля, че спечелването на суперкупата би променило нашето бъдеще. И двама отбора заслужават да са на този финал - ние спечелихме титлата, а съперникът купата. Мачът е важен, но в крайна сметка това е просто възможност да спечелим един трофей", обясни още предводителят на "Левски" и за пореден път изтъкна, че отборът му трябва да влезе смирен в двубоя с "червените".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес говори преди първото вечно дерби за сезона срещу ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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