Треньорът на "Интер" преди мача с "Реал": Моурино е специален човек за мен!

Старши треньорът на "Интер" Кристиан Киву говори за отношението си към Жозе Моуриньо преди мача от Шампионската лига срещу "Реал" в Мадрид тази вечер.

"Моуриньо е специален човек за мен. Имах голям късмет да го срещна. Той ми помогна в най-трудния момент от живота ми и никога няма да забравя това", сподели румънецът за Жозе, който навремето му бе треньор в "Интер".

Моуриньо помага на Киву в най-критичния момент от живота му, когато на 6 януари 2010 г. румънският защитник претърпява тежка фрактура на черепа. Инцидентът се случва по време на мач с "Киево" след свиреп сблъсък глава в глава със Сержо Пелисие.

В часовете след инцидента, когато Киву е приет по спешност в болница в Верона за животоспасяваща операция за отстраняване на хематом и костни фрагменти, Жозе е плътно до него и неговото семейство.

Той му вдъхва увереност, че "Интер" ще го чака колкото е необходимо, премахвайки напрежението за бързо завръщане на терена.