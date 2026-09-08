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Паоло Ваноли се върна треньор на "Фиорентина"

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Паоло Ваноли Снимка: "Торино"

"Фиорентина" официално обяви завръщането на Паоло Ваноли като старши треньор.

През лятото за наставник на "виолетовите" бе назначен Фабио Гросо, а договорът му с клуба от Флоренция беше до лятото на 2028 г. Гросо обаче изкара само три мача начело на тима.

В първите си три кръга от настоящия сезон на серия "А", Фиорентина загуби от "Рома" (0:4), "Фрозиноне" (0:3) и "Торино" (1:2). Отборът в момента е на дъното на италианското първенство без точки. 

По време на треньорската си кариера Ваноли е работил с италианския младежки национален отбор в различни възрасти, "Спартак Москва", "Венеция" и "Торино". От ноември 2025 г. до юни 2026 г. той бе начело на "Фиорентина", като класира отбора на 15-ото място в последния сезон.

Паоло Ваноли Снимка: "Торино"

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