Христо Янев си тръгва от ЦСКА след мача с "Левски" за суперкупата

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Христо Янев ще напусне поста старши треньор на ЦСКА след мача за суперкупата на България срещу "Левски" утре.

Това обяви самият за старт на пресконференцията преди двубоя.

"Преди да започнете да ме разкъсвате с въпроси, искам да кажа нещо, което внимателно съм премислил.

Утре ще бъде последният ми мач начело на ЦСКА. Взимам това решение с оглед на войната, която се води срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение сред всички нас. Правя го с цел да изпълня с действия думите ми от първата пресконференция. Дойдох в ЦСКА, за да помогна на отбора да излезе от тежката ситуация", каза Янев.

Той се завърна миналата есен начело на "червените", заменяйки Душан Керкез.

С Янев начело ЦСКА навакса натрупаното голямо изоставане от челниците, спечели купата на България и игра плейоф за влизане в Лига Европа. Той бе загубен с 0:5 от гръцкия ОФИ.

Освен на реванша в още няколко мача треньорът бе призован от недоволни от представянето фенове да подаде оставка и сега го направи.