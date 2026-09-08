Мъри Стоилов изживял най-лошите си моменти в Турция

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Българският треньор на "Гьозтепе" Станимир Стоилов призна, че е изживял най-лошите си моменти в Турция.

Тимът на Мъри падна с 2:4 у дома от "Газиантеп", като до 33-ата минута резултатът беше 0:3, а между втория и третия гол Новатус Мироши пропусна дузпа шанс да намали изоставането за отбора от Измир. В продължението на първата част дойде и четвърто попадение за "Газианпет".

Загубата остави отбора на Стоилов на предпоследото 17-о място само с 1 точка от четири мача.

„Това е труден и опасен период за "Гьозтепе". Първите 45 минути са най-лошите, които съм преживял през трите си години тук", сподели Мъри.

Българският треньор допълни, че хората му са се борили да обърнат мача, но той е приключил за тях след червения картон на Огюн Байрак в 72-ата минута, дошъл при 1:4.