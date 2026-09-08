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Синът на Петър Хубчев смени ЦСКА 1948 с "Локо" (Сф)

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Валери Хубчев Снимка: "Локо" (Сф)

Валери Хубчев става част от скаутското звено на "Локомотив" (София), обявиха от клуба

Синът на легендата Петър Хубчев направи име в тази сфера от футболния бизнес в ЦСКА 1948. Благодарение на неговата работа в Бистрица пристигнаха много класни чужденци, а миналия сезон отборът стана вицешампион на България.

"Валери Хубчев е новият скаут в "Локомотив". Той ще отговаря за селекцията на първия отбор заедно с Даниел Васев. Хубчев има опит в ЦСКА 1948, където беше главен скаут в периода 2024 - 2026г. Той е работил още в "Берое", "Левски" и националния отбор на България.

Ръководството на "Локомотив" пожелава на Валери много успехи с "червено-черния" клуб!", написаха от "Надежда"

Валери Хубчев Снимка: "Локо" (Сф)

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