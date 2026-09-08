От утре Европа отново ще бъде под знака на волейбола. Всички фенове на атрактивния спорт ще могат да се насладят на 34-ото издание на Европейското първенство по волейбол за мъже. Нашата страна има честта да бъде един от четирите домакина на надпреварата, редом с Италия, Финландия и Румъния. За четвърти пореден път турнирът се организира от четири държави едновременно, а България и Италия са първите такива, които домакинстват в две поредни негови издания.

Евроволей 2026 ще се проведе в периода между 9 и 26 септември, като участие в спортния спектакъл ще вземат общо 24 отбора, разпределени в четири групи по шест тима. Световният вицешампион България ще изиграе всичките си мачове от групата на родна земя в столичната зала “Арена София”, а съперници на “лъвовете” са съставите на Израел, Северна Македония, Португалия, Украйна и фаворит №1 за титлата - защитаващият трофея си отбор на Полша.

Именно Полша е фаворит №1 за европейски шампион в дългосрочните прогнози на букмейкър №1 на България, познат като генерален спонсор на ЦСКА, регионален партньор на Милан, а вече и спонсор на елитното мъжко ни първенство. Тук поляците са плътно следвани от Италия, но обнадеждаващо за нас е, че в Топ 5 на най-вероятните шампиони попада и българският отбор, предвождан от Джанлоренцо Бленджини.

Регламент на Евроволей 2026

Както стана ясно, всички 24 отбори, участващи в Европейското първенство, са разделени в четири групи по шест състава. Към директните елиминации се класират отборите, заели местата от първо до четвърто във всяка една група, докато завършилите на пета и шеста позиция ще трябва да напуснат надпреварата.

При равенство в точките основните показатели за класиране са броят победи, последван от геймовото съотношение и точковия коефициент от изиграните срещи.

Решаващата фаза на турнира ще се проведе с директни елиминации, които ще започнат от 1/8-финална фаза. Добрата новина за България е, че “лъвовете” ще имат възможността да играят в София и по време на елиминациите, докато полуфиналите и финалът ще се изиграят в Милано.

Залогът е много повече от европейска титла

Спечелването на европейската титла по волейбол е въпрос на изключителен престиж, но и не само. Победителят ще получи възможността да вдигне трофея и да се назове “шампион на Европа”, но също така ще бъде награден и с директна квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. - нещо, което представлява върхова цел и на българския национален отбор.

Освен това отборите, които завършат в Топ 3 на Евроволей, ще се класират директно за Световното първенство в Полша, което ще се проведе през следващата година.

С други думи, България има страхотния шанс да се класира за Олимпийските игри, но също така да подпише и визите си за шампионата на планетата догодина. За целта момчетата на Бленджини трябва най-малкото да завършат трети в турнира, а ако искат квоти за Града на ангелите - да спечелят турнира.

От Варна до София - драмата около българското домакинство

“Арена София” в столицата ще приеме мачовете на българска земя от Евроволей 2026, но по първоначални планове срещите трябваше да се проведат в Двореца на културата и спорта във Варна.

В края на миналата година обаче бе обявено, че София ще замени морската столица като домакин на шампионата, като основна причина за това бе перспективата за по-голяма посещаемост на мачовете, особено след второто място на Световното първенство. Залата в София има по-голям капацитет от 12 000 места, което би усилило и подкрепата за българските момчета.

Тази България може много

България стартира участието си в Евроволей със самочувствието на отбор, достигнал финала на последното Световно първенство. Всички волейболни фенове по света отдавна разбраха, че този български състав разполага с потенциал за нещо специално - той дори вече го постигна, но апетитът за още успехи остава налице.

Начело на националния ни отбор за Евроволей 2026 стои италианският специалист Джанлоренцо Бленджини - селекционер с богат международен опит и вицеолимпийски шампион. Неговата философия е ясно фокусирана върху изграждането на агресивен, модерен и тактически гъвкав състав. С него на треньорската скамейка, трибуните в София очакват да видят отбор, който не се страхува да поема рискове на сервис и да налага бързо темпо в атака още от първия съдийски сигнал.

Лицето на новата българска вълна се оформя от суперталанти с опит в най-силните европейски първенства. Нападателният арсенал се оглавява от Алекс Николов, който се утвърди като един изключително опасен диагонал и посрещач в италианската Серия А1, съчетавайки силов сервис с хладнокръвни отигравания в кризисни моменти.

В близост до него застава брат му - разпределителят Симеон Николов, чийто нестандартен поглед върху играта и зряло дирижиране на атаката дават на тима неочаквана за възрастта му динамика.

Централната линия и блокадата пък са поверени на опитни фигури като Алекс Грозданов и Мартин Атанасов, които осигуряват стабилност в посрещането и плътност при мрежата. Този баланс между младежка дръзкост и опит в европейските клубни турнири е основното оръжие, с което “лъвовете” ще търсят пробив към финалите в Милано.

Шампионска мишена на гърба на Полша

“Дружина полска” влиза в шампионата в познатата си роля на абсолютен волейболен гигант и защитник на европейската титла. С дълга скамейка от световни звезди, феноменална физическа подготовка и волейболна култура, издигната в ранг на национална религия, Полша продължава да бъде стандартът, спрямо който се измерва всеки друг претендент на континента.

Настоящите шампиони разполагат с дълбочина в състава, която им позволява да поддържат убийствено високо темпо от първия мач в груповата фаза до последната отсъдена точка на финала.

Тази бляскава хегемония обаче поставя огромна мишена на гърба на поляците. Световният волейболен елит пристига на Евроволей 2026 с една-единствена обща цел - да детронира властелина. От олимпийските първенци от Франция до пределно мотивираните съдомакини от Италия и България, всеки един от тези отбори е подготвил специален тактически план за битка с Полша. Българските фенове ще могат да видят нашия отбор срещу поляците на 16 септември, когато двата тима ще се изправят един срещу друг в “Арена София”.

България на европейски първенства до този момент

България е редовен участник на европейски първенства по волейбол, като до този момент не сме успявали да се класираме единствено в два случая - първото в историята Европейско през 1948 г. и през 2005 г.

Най-големият си успех на Евроволей “лъвовете” записват през далечната 1951 г., когато турнирът се провежда във Франция. Българският тим достига до второ място и сребърните медали, оставайки единствено зад СССР.

Четири години по-късно родната школа отново напомня за себе си, като България печели бронзовите медали на Евроволей 1955, провело се в Румъния. Впоследствие “лъвовете” печелят бронза в още три случая - през 1981, 1983 и 2009 г.

Последното участие на България на Европейско бе преди три години, но тогава страната ни завърши на едва 15-о място в крайното класиране.

Как да си закупим билети за мачовете на България и колко струват?

Би било страхотно колкото може повече фенове да подкрепят България в мачовете ѝ от Европейското първенство по волейбол. Домакинството в София дава страхотна възможност на родните фенове да докажат, че са сред най-страстните и верни на континента.

Билети за мачовете на “лъвовете” могат да се закупят от популярната платформа Eventim, като пропуските за деца и хора с увреждания са с намалена цена. Редовните билети за груповата фаза стартират от цени от малко повече от 45 евро, но организаторите са подготвили и специални двудневни пропуски, които излизат по-евтино.

Топ букмейкърът на България за волейболни прогнози напомня, че залозите са само за пълнолетни и че към тях трябва да се подхожда отговорно.