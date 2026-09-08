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"Бодьо-Глимт" и "Фламенго" са номинирани за най-добър отбор на годината

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Петкович е полетял, за да отбележи със задна ножица втория гол за "Динамо" срещу "Бодьо/Глимт".

Обявени са петимата номинирани за наградата за най-добър отбор за 2026 г. Сред претендентите са "Арсенал", "Пари Сен Жермен", "Байерн", норвежкият "Бодьо-Глимт" и бразилският "Фламенго".  Отличените клубове бяха обявени на церемония, организирана от списание France Football.

Шамионите на Испания и Италия - "Барселона" и "Интер", липсват от топ 5 за годината.

Победителят ще бъде обявен на церемонията по връчване на "Златната топка" за 2026 г., която ще се проведе  на 26 октомври в Лондон.

Наградата за "Най-добър мъжки отбор на годината" (Club of the Year) на списание France Football се връчва от 2021 г. като част от ежегодната церемония за "Златната топка".

Миналата година за най-добър отбор бе избран "Пари Сен Жермен". 

Петкович е полетял, за да отбележи със задна ножица втория гол за "Динамо" срещу "Бодьо/Глимт".

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