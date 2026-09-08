Левскар с първи гол във втора дивизия в Израел

Бившият футболист на "Левски" и "Славия" Илиян Стефанов реализира първия си гол във втора дивизия на Израел. Българският нападател се разписа при 1:1 на "Макаби Херцлия" като гост на "Кирият Гат" в среща от четвъртия кръг в първенството.

Стефанов бе точен с удар от далече по тревата в третата минута на допълнителното време на двубоя, като преди това в 55-ата минута Янис Казлуски беше дал преднина в полза на домакините.

Бившият национал премина от "Славия" в "Макаби Херцлия" преди по-малко от месец и вече има 4 мача и 1 попадение за израелския клуб, който е 12-и в класирането на втория ешелон с актив от 4 точки.