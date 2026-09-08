Дават мачовете европейското по волейбол на голям екран зад музея "Земята и хората"

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След успешната реализация на редица мащабни спортни инициативи, емблематичното парково пространство зад музей „Земята и хората" за пореден път ще се утвърди като основен притегателен център за споделени емоции и градска култура, съобщиха от Столична община.

"В периода от 14 до 26 септември, парковото пространство ще се преобрази в спортна арена, предлагаща пряко излъчване на всички мачове от европейското първенство по волейбол за мъже, достъпни, чрез телевизионните канали MAX One и bTV Action", написаха от Общината.

България е един от домакините на първенството на Стария континент, като участието на световните вицешампиони на Джанлоренцо Бленджини започва утре с първия мач срещу отбора на Република Северна Македония в зала "Арена София".