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https://www.24chasa.bg/sport/article/23523810 www.24chasa.bg

ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа

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Христо Янев Снимка: Георги Палейков

Христо Янев подаде оставка като старши треньор на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за суперкупата на България срещу "Левски", потвърдиха от "червения" клуб.

"ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон. Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА", написаха "армейците".

Христо Янев Снимка: Георги Палейков

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