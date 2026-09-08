Христо Янев подаде оставка като старши треньор на ЦСКА. Последният му двубой начело на тима ще е утрешният финал за суперкупата на България срещу "Левски", потвърдиха от "червения" клуб.

"ЦСКА благодари на Христо Янев за всеотдайната работа, усилия и положения труд. Под негово ръководство ЦСКА спечели Купата на България за 2026 г. и успя да се класира в основната фаза на УЕФА Лига на Конференциите през настоящия сезон. Своевременно ще информираме армейската общност за избора на бъдещия старши треньор на ЦСКА", написаха "армейците".