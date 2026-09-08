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https://www.24chasa.bg/sport/article/23523822 www.24chasa.bg

ЦСКА обяви привличането на ирландски защитник

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Бари Котър Снимка: ЦСКА

Ирландският защитник Бари Котър е седмото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщиха официално от клуба.

Десният бек подписа договор за 3 години с „армейците".

Той пристига от съперника на „червените" в първия квалификационен кръг за Лига Европа този сезон "Дери Сити".

„Бари Котър е роден на 4 декември 1998 г. в Енис, Ирландия. В юношеските си години преминава през школите на „Лифорд АФК", „Авеню Юнайтед" и „Енис Таун". Професионалната му кариера започва през 2017 г. с екипа на „Лимерик ФК". Впоследствие Котър защитава цветовете на „Ипсуич Таун", „Челмсфорд Сити", „Шамрок Роувърс", „Сейнт Патрикс", „Барнзли", „Нотс Каунти" и „Дери Сити".

За последния си клуб ирландецът записва 30 мача, в които се разписва два пъти и добавя една асистенция. Котър изигра пълни 180 минути в двата мача между ЦСКА и „Дери Сити" от първия квалификационен кръг на Лига Европа.

С „Шамрок Роувърс" новото попълнение на ЦСКА става двукратен шампион на Ирландия - през 2021 и 2022 г. Котър има и мачове за юношеските формации на Ирландия до 19 години.

ЦСКА приветства Бари Котър с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка", написаха от ЦСКА.

Бари Котър Снимка: ЦСКА

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