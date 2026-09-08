Федерацията по джудо раздаде награди на призьорите от световното за юноши в Еквадор

Българската федерация по джудо в лицето на президента доц. д-р Румен Стоилов и члена на Управителния съвет Антон Големанов връчиха парични премии на призьорите от Световното първенство за юноши до 18 години в Еквадор.

Цветомир Вълков в категория над 90 кг спечели бронзов медал, което е първо българско отличие на подобен форум от 9 години насам. Иван Николчев в категория до 81 кг завърши на престижното пето място, а Владимир Тодоров в категория до 66 кг на седмо място. Цветомир Вълков бе награден с премия от 1200 евро от федерацията, Иван Николчев с 600 евро, а Владимир Тодоров - с 400 евро. Старши-треньорът на националния отбор Георги Георгиев и екипа му ще си разделят 2200 евро да успехите, постигнати от техните състезатели.

"Благодаря на медиите, че винаги сте до нас и отразявате успехите ни. Благодаря на спортния министър Енчо Керязов и на неговото министерство за подкрепата. Благодаря на треньора Георги Георгиев и екипа му", бяха първите думи на президента на федерацията Румен Стоилов.

"Искам да уточня, че Иван Николчев го качихме в горната категория - 81 кг, където завърши пети, с оглед на участието му на Младежката олимпиада в Катар, където ще се бори за медалите", каза още той.

Стоилов уточни, че най-младите състезатели не получават нищо от спортното министерство, както и в другите спортове и затова ги награждават, като е важен не толкова финансовият стимул, колкото уважението.

"Премиите са двойни в сравнение с Европейското първенство, тъй като Световното е поне два пъти по-силно с огромна конкуренция", каза президентът, като на шампиона в Еквадор са участвали 457 състезатели от 62 страни.

Румен Стоилов обяви, че премията за златен медал от Младежката олимпиада ще бъде 5000 евро, сребърният медар е оценен на 3000 евро, а бронзовият - на 1000.