ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Иран: Ще се съпротивляваме, докато ...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23524057 www.24chasa.bg

Димитър Кузманов отвя за 70 минути египтянин в Ист

1348
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Димитър Кузманов достигна до втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара.

33-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Фарес Закария (Египет) с 6:1, 6:3 за 70 минути.

След силен първи сет, в който Кузманов даде само един гейм на съперника си, във втората част се стигна до равенство 3:3, а тогава българинът спечели четири поредни гейма и затвори срещата.

Следващият опонент на Димитър Кузманов ще бъде Вадим Урсу (Украйна).

С успеха си в първия кръг българинът заработи 6 точки за ранглистата на АТП, както и 1740 долара от наградния фонд на надпреварата.

Утре Кузманов ще стартира и в надпреварата при дуетите с Луис Веселс (Германия) срещу четвъртите поставени Алекс Ернандес (Мексико) и Иван Курбело (Испания).

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)