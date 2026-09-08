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https://www.24chasa.bg/sport/article/23524074 www.24chasa.bg

Освобождават Адалберт Зафиров от "Пирин"

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Адалберт Зафиров, футболен треньор

Бившият футболист на ЦСКА Адалберт Зафиров ще бъде освободен като управител на "Пирин" - Благоевград. Зафиров пое поста от Венко Попов в края на май тази година. От началото на първенството благоевградските "орлета" трупат само загуби и нямат нито един вкаран гол.

На среща днес кметът на община Благоевград Методи Байкушев и председателят на Общински съвет - Благоевград Антоанета Богданова уведомиха управителя на общинското дружество ОФК „Пирин" ЕООД Адалберт Зафиров, че на следващото заседание на Общински съвет ще бъде внесено предложение за прекратяване на правомощията му и за избор на нов управител.

По-късно днес предстои среща на кмета Методи Байкушев и председателя Антоанета Богданова с ветераните на клуба за обсъждане на ситуацията и възможностите след обявеното напускане на собственика на ПФК "Пирин 22" АД - Георги Калпакчиев. Той се застоя само няколко месеца в Благоевград и преди дни обяви, че се отказва, защото не може сам да издържа отбора.

Адалберт Зафиров, футболен треньор

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