Какво е "скоригами" и защо 6:0, 6:0, 7:5 е уникален резултат в "Големият шлем"

В началото на US Open Лев Акабас, журналист за Sportico (който от 2020 г. отразява бизнес страната на спорта, включително класиране на най-високоплатените спортисти), стартира интересен проект: "Скоригами".

Името е комбинация от score (резултат - от английски) и японското изкуство за сгъване на хартия оригами. Концепцията идва в тениса от NFL, където през 2016 г.

започват да съставят база данни и да търсят мачове, завършили с уникални резултати

Сега това е пренесени в тениса, след като преди това са обработени данни от приблизително 50 000 мача, изиграни на турнири от "Големият шлем" в оупън ерата (от 1968 г. насам). Анализ на статистиката води до няколко интересни заключения.

Към момента на стартиране на проекта само 7% от всички възможни резултати в мъжките мачове с пет сета са били реализирани. Важна бележка: всички сетове, които са завършили 7:6, се считат за еднакви независимо от резултата от тайбрека.

Сега знаем: има 343 различни комбинации от резултати за мач от петсетов формат, който приключва в три сета. И 342 вече са се реализирали.

Единственият резултат, който никога не сме виждали, е 6:0, 6:0, 7:5.

Въпреки това сме имали 6:0, 6:0, 7:6 два пъти

съвсем наскоро и на един и същ турнир - Откритото първенство на Австралия. През 2023 г. Карен Хачанов бие Йошихито Нишиока с този резултат, а през 2026 г. Марин Чилич побеждава Даниел Алтмайер със същия резултат.

За мачовете от четири сета има 7203 възможни комбинации, 45% от които вече са се случили. Но с мачовете от пет сета започва лудостта - 100 842 възможни комбинации, от които сме видели само 4%.

Създателите на проекта са изчислили, че всяка година се играят приблизително 100 петсетови мача, тоест исторически погледнато, от 508-те мача от "Големият шлем" за мъже приблизително 20% се провеждат в пет сета. И ако приемем, че всеки възможен резултат има еднакъв шанс да се случи, тогава ще трябва да чакаме приблизително 1,22 милиона години, за да видим всички възможни комбинации.

Но това е при условие, че всички възможни резултати имат еднаква вероятност да се случат. Въпреки че е напълно ясно, че това не е така. Например,

резултат 6:0, 0:6, 6:0, 0:6, 6:0 може да отнеме милиони години,

преди да се случи. Авторът на теорията имат интересна забележка по този въпрос: "Нещо ми подсказва, че след 100 милиона години US Open вече няма да има жребий със 128 играчи и формат с пет сета (въпреки че "Уимбълдън" може би все още ще има такъв)".

В женския тур, където мачовете се играят в трисетов формат, има само 735 възможни варианта на резултата – и повечето от тях (682) вече са се случили.

Например през 2026 г. споменатият липсващ при мъжете резултат се е случил само веднъж, когато Жасмин Паолини победи Робин Монтгомъри на "Уимбълдън" с 0:6, 6:4, 7:5. Най-често срещаният резултат на турнири от "Големият шлем" за жени е 6:3, 6:2.

Женският тур е известен със своята нестабилност, но резултати 6:0, 0:6, 6:0 никога не са се случвали на турнир от Големия шлем.

Тройни издания "с геврек" са се случвали шест пъти

в мъжкия тур. Двойни - 196 пъти при жените, включително два пъти на финали от "Големият шлем".

Три пъти мъж е печелил мач, след като е загубил два сета подред с резултат 0:6. Това се случи два пъти на "Ролан Гарос" през 1969 г. Там Стенли Матюс печели мача си с 6:3, 0:6, 0:6, 6:4, 8:6, а няколко дни по-късно Патрисио Родригес бие 6:2, 6:4, 0:6, 0:6, 6:4.

В историята на мъжкия тенис има само един мач, в който петте сета минават през 6:6. През 2017 г. Алжаж Бедене побеждава Иво Карлович с 6:7, 7:6, 6:7, 7:6, 8:6 в първия кръг на "Уимбълдън".

Тази година на Откритото първенство на САЩ има 23 равенства 2:2 в първите четири сета (от 192 мача) – всички в мъжкия тур, предимно в пет сета. Социалната мрежа X има бот, който следи резултата от всеки мач и дава оценка, като добавя колко пъти това се е случвало преди. Много интересно.