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11 г. по-късно Григор Димитров ще играе за България за "Купа Дейвис"

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Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа "Дейвис" след 11-годишна пауза. 

Бившият номер 3 ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в мача от Световна група I на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже.

Последното участие на хасковлията в националната селекция за Купа "Дейвис" е през 2015 година, когато той помогна за успеха с 5:0 над Люксембург в Група II на зона "Европа/Африка", а с това си осигури и и олимпийска квота за летните Игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и 1 загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир.

"Благодаря на Григор и щаба му, че имаха желание да се включат. Той е живата легенда на родния тенис, а за младите момчета в отбора това ще бъде огромно богатство", каза президентът на федерацията ни по тенис Иван Таков.

В състава на България за двубоя срещу датчаните капитанът Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев, а шампионът при юношите от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва.

Григор Димитров

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