Меренето между "Левски" и ЦСКА приключва днес

Цяло лято феновете на двата най-успешни отбора у нас - “Левски” и ЦСКА, се мериха кой е по-по-най. За първи път от дълго време имахме толкова големи сравнения. А няма и как да е иначе. Единият отбор - “Левски”, стана шампион след 17-годишно прекъсване. Другият - ЦСКА, пък взе купата.

То не бяха кой колко силен състав е елиминирал в Европа, на кой мач е имало повече публика, кой напълнил стадиона по-бързо и още, и още. Все такива едни фенски закачки.

Фейсбук бе пълен със снимки, колажи от стадиони. Съпостави кой елиминиран тим колко струвал. Кой кого победил преди една, две, три години. Как отборите в Шампионската лига били по-слаби от тези в Лига Европа. И така нататък.

Е, голямото лятно мерене ще приключи днес. Не само сред феновете. А и сред отборите.

В 18,30 на Националния стадион “Васил Левски” шампионът “Левски” се изправя срещу носителя на купата на България ЦСКА в спор за суперкупата на страната. Двата най-големи гранда у нас се срещат в битка за 3-ия по значимост трофей у нас след 20-годишно прекъсване.

Първото вечно дерби у нас за сезона пък бе поверено на младия рефер Геро Писков.

“Левски” определено влиза в ролята на фаворит. Тимът направи отлична кампания в пресевките на Шампионската лига, преди да получи звучен шамар от АЕК (Атина) в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на турнира на богатите. И така си гарантира място във второто по сила състезание на УЕФА - Лига Европа. “Сините” елиминираха 3 противника - все първенци на страните си. В родното първенство пък воденият от Хулио Веласкес отбор е безпощаден - 8 победи от 8 мача.

ЦСКА също надскочи очакванията. И стигна до плейоф за влизане в Лига Европа, като елиминира 3 съперника. Два от опонентите - “Карабах” и “Макаби” (Тел Авив), със сигурност бяха фаворити преди мачовете с “червените”. Но “армейците” ги отстраниха. А в плейофа подобно на “Левски” получиха гръцки шамар. Даже и малко по-голям от този на “сините” - загубата 0:3 и 0:2 от непретенциозния на хартия ОФИ (Крит). И така ЦСКА няма да играе при “Левски” в Лига Европа, а в най-нискоразредния турнир на европейската централа - Лигата на конференциите.

“В един финал няма фаворити. ЦСКА ще направи деня ни труден”, каза предводителят на шампиона “Левски” Хулио Веласкес.

Испанецът за втори път се изправя в спора за суперкупата на страната. През февруари тази година неговият тим игра срещу “Лудогорец” в битка за 3-ия по значимост трофей у нас, но “сините” паднаха 0:1.