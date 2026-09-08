Галина Николова с победа в Армения, Стилиян Орлинов с трето място

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Успешно представяне на международния турнир по скок дължина в арменския град Капан направиха българските атлети Галина Николова и Стилиян Орлинов.

Галина Николова спечели състезанието при жените с резултат 6.10 м (1.2), а нейни подгласнички бяха Деспотина Статаки (Гърция) – 5.80 м (1.5) и Анастасия Сенчив (Молдова) – 5.74 м. (1.5), съобщиха от БФЛА.

32-годишната Николова направи четири от най-добрите опита в турнира с 5.86-5.90-5.91 и 6.10 м. Само на 16 години финалистът от европейското първенство за юноши Стилиян Орлинов се представи достойно при мъжете в Капан и с резултат от 7.30 м. (0.9) зае трето място.

Първи с рекорд на турнира бе Владислав Мазур (Украйна) – 8.11 м. (1.3) пред Вахе Азурманян (Армения) – 7.71 м. (1.4). Теодорус Корус (Гърция) записа също 7.30 м. (1.4), но остана четвърти след Стилиян, тъй като вторите им най-добри опити бяха 7.25 м. (1.8) срещу 7.22 м. (1.8) в полза на младия българин.

Организатор на турнира е лично президента на арменската атлетическа федерация Роберт Емиян, който вече 39 години държи европейския рекорд на скок дължина от 8.86 метра.