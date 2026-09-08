“Лудогорец” ще пробва да си върне титлата с трима от световното

“Лудогорец” направи една от най-мащабните си селекции в последните години. След като през миналия сезон разградчани за първи път, откакто са в елита, не станаха шампиони, сега 14-кратните първенци залагат на утвърдени футболисти, които да ги подсилят.

В последния ден от трансферния прозорец у нас “Лудогорец” уреди двама играчи, които само преди 2 месеца играха на най-големия форум - световното първенство. Става дума за тунизийския централен защитник Омар Рекик и босненския полузащитник Амир Хаджиахметович. Първият за последно игра в “Марибор”, а на мондиала вкара за родината си при поражението 1:5 от Швеция. 29-годишният дефанзивен халф за последно беше в “Бешикташ”, но преди седмици разтрогна. Хаджиахметович игра в няколко срещи за родината си Босна и Херцеговина на световното. Това лято “Лудогорец” се подсили с още един футболист от мондиала - египетския национал Хосам Абделмагид.