Легендарен вратар взема акциите на "Пирин", ще опита да го спаси по модела на "Левски"

Легендарен вратар на "Пирин" и треньор на вратарите Мирослав Митев е готов да вземе акциите на частния клуб от заявилия оттегляне Георги Калпакчиев. Той обяви отказа си от издръжка на отбора преди седмица, само 100 дни след като стана собственик на акциите, защото не можел сам финансово да издържа отбора.

"Пирин" от началото на сезона трупа загуба след загуба и дори няма нито един вкаран гол.

Днес кметът Методи Байкушев и председателят на ОбС Антоанета Богданова се срещнаха с ветерани на "орлетата". "Благодаря на ветераните и на г-н Митев, че се съгласиха за вземат акциите. През това време ще се търсят спонсори или нови собственици. Надяваме се по примера на Наско Сираков и "Левски" да се развива клубът. Ако г-н Калпакчиев прехвърли акциите на г-н Митев, от името на ветераните, ще се водят преговори с потенциални нови собственици", каза кметът Байкушев.

От досегашния собственик кметът е разбрал, че "Пирин" има 300 хил. евро задължения, от които 185 хил. са към НАП. "Не даваме никаква гаранция, че отворът няма да изгуби лиценза си, но се надяваме това да не стане и да продължи да играе в професионалните групи", допълни кметът. Категоричен е, че общината няма финансова възможност да издържа професионален отбор. От общинския бюджет се финансира детско-юношеската школа.

60-годишният Мирослав Митев е легендарно име за "орлетата", човек отдаден на клуба още от първите си стъпки като юноша. Има над 300 мача като вратар на мъжкия отбор, бил е капитан и винаги неформален лидер, треньор и вдъхновител на поколения футболисти