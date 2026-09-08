"Левски" представи национала Петко Христов

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"Левски" подписа с централния защитник Петко Христов.

Той пристига под наем от "Специя". Договорът му е до края на годината, като има и опция да остане до приключването на сезона.

Бранителят е последното ново попълнение за шампионите.

"Добре дошъл у дома, Петко!", написаха "сините" за своя юноша, който бе част и от академията на "Славия".

Бранителят ще носи номер 55 на "Герена".

От "Овча купел" премина "Фиорентина", като бе продаден за повече от милион евро. Играл е още за "Тернана", "Бишелие", "Про Верчели" и "Венеция". В "Специя" бе капитан на отбора.

Петко Христов има 22 мача за националния отбор на България. Той дебютира за „лъвовете" през март 2021 година при 0:0 със Северна Ирландия.