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https://www.24chasa.bg/sport/article/23525648 www.24chasa.bg

“Българска армия” мина проверката на държавната комисия

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Стадионът на ЦСКА ще е най-модерният у нас. Очаква се скоро отборът да се върне на “Армията” и там да играе мачовете си. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

“Червените” се завръщат в дома си в Лигата на конференциите срещу френския “Монако” през октомври

Държавната комисия, назначена от шефката на ДНСК, три  часа обследва документацията и обходи реконструирания стадион “Българска армия” във вторник. Работата продължи близо 4 часа.

Всичко приключи с малки забележки, които вече се отстраняват. Те са нищожни, като се има предвид, че същата институция даде разрешение за ползване на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, без половината помещения да бъдат въобще завършени, включително пресцентър и места за журналисти. Говори се, че друг стадион в София, който премина реконструкция преди години, още няма акт 16 за ползване на една от трибуните си.

По заповед работата на комисията продължава 10 работни дни, но до акт 16 може да се стигне още в сряда.

След издаването на разрешението за ползване остават само две стъпки, които са повечето формални до пускането на стадиона. Трябва да минат БФС и УЕФА, след което да се проведе и приятелски мач, на който да се пробва системата за евакуация.

Твърдо ЦСКА ще приеме “Монако” от Лигата на конференциите на 15 октомври на своя стадион. По ирония на съдбата първият официален мач на “Армията” от първенството ще е срещу “Лудогорец”. Срещу същия съперник бе и последният преди старта на реконструкцията. Тогава на 10 декември 2023 г. “червените” паднаха 0:1 от разградчани.

Стадионът на ЦСКА ще е най-модерният у нас. Очаква се скоро отборът да се върне на “Армията” и там да играе мачовете си. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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