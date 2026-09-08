Росица Денчева върза "геврек" на туркиня и се класира за II кръг в Анталия

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Росица Денчева се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка, която премина през пресявките, стартира с успех срещу друга квалификантка - представителката на домакините Ипек Оз, с 4:6, 7:5, 6:0 за два часа и 33 минути.

След като двете си размениха по два пробива, Денчева за трети път загуби подаването си и не успя да намери отговор до края на първия сет. Във втората част българката изостана с 4:5, но спечели три поредни гейма, за да изравни.

В решаващия трети сет Росица Денчева върза "геврек" на съперничката си и така си осигури място във втория кръг на надпреварата, където ще се изправи срещу водачката в схемата Франческа Джоунс (Великобритания).

С този успех тя заработи 15 точки за ранглистата, както и 2000 долара от наградния фонд на турнира.

Другата българка в надпреварата - първата ракета на страната Елизара Янева, която е поставена под номер 5, ще играе утре във втория кръг срещу Жибек Куламбаева (Казахастан).