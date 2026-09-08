Душан Косич вариант за ЦСКА?

Душан Косич, треньорът на “Локо” (Пд), е един от вариантите за заместник на Христо Янев начело на ЦСКА. Наставникът, извел “червените” до купата на България, участие в европейските турнири след дълго прекъсване и стабилизиране на резултатите, обяви, че утрешният двубой с “Левски” за суперкупата на страната ще е последният като предводител на “армейците”. Причината за решението му е войната, която се води срещу него от феновете. От дълго време привържениците само търсят удобен момент да се заядат с Янев. Той вече на няколко пъти бе отлъчен от най-върлите привърженици. А по-късно самият Янев обясни, че се разхожда из София като най-мразения човек у нас.

Затова треньорът решава, че е крайно време да се раздели с клуба, който го изгради като футболист, а и като треньор преди години.

“Атаките не спират, обидите стават грозни и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти и цели. Това, за което съм се борил. За мен няма нищо по-важно от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се по този начин да сваля напрежението от всички. Откакто съм в клуба, от 2000 година, за първи път виждам толкова добре организиран клуб отвътре и толкова добре организирана атака отвън. Най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА. Отказвам се от мечтата си да стана шампион с ЦСКА на новия стадион”, каза на пресконференцията преди днешния мач с “Левски” треньорът на “армейците”, под чието ръководство тимът направи най-добрия си старт от повече от 20 г. у нас.

“Поглеждайки се в огледалото, си задавам въпроса направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора - категорично не. Тук съм не за да разединявам “червената” общност. Напротив - аз обичам ЦСКА. Дойдох тук, за да бъдем обединени. Ще бъда на всеки мач на отбора и ще го подкрепям с цялото си сърце, без значение дали е пети, дали печели, или губи. Обвиняват ме за много неща. Човек съм, допускам грешки, но правя всичко с цел ЦСКА да върви напред. Обвиняват ме за трансфери, политика и какво ли не. Как да правим трансфери, когато се борим с финансов феърплей? Не може всичките ни футболисти да бъдат Стефано Сенси и Жан-Филип Гбамен. Борим се със зъби и нокти, за да станем шампиони. Как да стане, когато ни свирят така, както ни свириха в Разград? И в последния кръг имаше 100% дузпа срещу “Спартак” (Варна), но съдията казва, че е мигнал и не я е видял”, продължи Янев.

“В ЦСКА има фенове, които са здравомислещи. Искам реално да погледнат на цялата ситуация. Какъв път извървя ЦСКА за последните 10 месеца? Къде беше и къде се намира в момента? Ще играем срещу изключително силни отбори, имаме шанс да станем шампион. Който твърди обратното, никога не е постигал нищо стойностно в живота си. Никога не се е борил за нещо и се е предавал пред първото препятствие”, допълни той.

Янев, който пое отбора през септември, благодари на собственика на клуба Валтер Папазки.

“За онова, което прави за ЦСКА. За доверието, търпението и подкрепата към мен. На ръководството на ЦСКА в лицето на Вангел Вангелов за вярата в мен и че не се отказа от нищо, през което минахме. Пътят е труден, но това е нормална част от процеса в отбор, който е в тежка ситуация”, каза още Янев.

Иначе в ЦСКА нямат готов вариант за наследник на напускащия треньор. Една от възможностите е наставникът на “Локо” (Пд). Косич направи чудеса от храброст през миналия сезон. Отделно ЦСКА привлече най-големите звезди в тима от Пловдив - голмайсторът на тима Жоел Цварц и халфа Каталин Иту. Тоест, ако Косич пристигна в “червените”, той ще познава отблизо качествата на играчите.

Ще се разгледат и други имена. Сред вариантите и е Александър Тунчев. Бившият бранител на ЦСКА също впечатлява с работата си в “Арда”.