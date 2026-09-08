"Лудогорец" подписа с национал на Босна и Херцеговина

"Лудогорец" привлече босненския национал Амир Хаджиахметович. 29-годишният полузащитник се присъединява към шампионите след силен период в английския футбол, където през последния сезон защитава цветовете на „Хъл Сити". Халфът мина успешно медицинските изследвания и фитнестестовете, като междувременно договори условията си с 14-кратните шампиони, съобщават от Разград.

"Хаджиахметович е футболист с богат международен опит и впечатляваща визитка. Роденият в Дания халф бе част от състава на Босна и Херцеговина на Мондиал 2026, като игра в двубоя срещу Швейцария. С представянето си през последните години той затвърди репутацията си на един от най-качествените полузащитници на своята страна.

През сезон 2025/26 Амир Хаджиахметович игра под наем в „Хъл Сити", като записа 39 мача. Именно с екипа на английския клуб той бе сред важните фигури в състава, който постигна историческата си цел и спечели промоция за Висшата лига.

Преди да премине в Хъл Хаджиахметович носи екипа на турския гранд „Бешикташ", където между 2023 и 2026 г. записва 60 мача. През сезон 2024/25 полузащитникът играе под наем в „Ризеспор".

Кариерата му започва в Босна и Херцеговина с „Железничар" (Сараево), след което прекарва цели седем сезона в „Коняспор". За турския клуб Хаджиахметович записва впечатляващите 199 мача и 17 гола, превръщайки се във важна фигура в полузащитата.

С екипа на „Бешикташ" Хаджиахметович печели два пъти Купата на Турция и два пъти Суперкупата на Турция", написаха "орлите".