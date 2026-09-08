Обявиха 30-те номинирани за "Златната топка", Меси е за 17-и път сред тях

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Авторитетното френско издания "Франс футбол" обяви 30-те номинирани за сезон 2025/2026.

Сред най-добрите за 17-и път е Лионел Меси, който има 8 трофея. Кристиано Роналдо, който този път липсва, е рекордьор с 18, като има 5 приза.

Меси е първия в историята, който получава номинация 20 години след първата си - 2006 - 2026 г.

Големите отсъстващи са Рафиня, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Педри, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес, Микел Оярсабал, Раян Шерки, Букайо Сака и Дани Олмо.

Ето и 30-те номинирани:

Джуд Белингам (Англия, „Реал Мадрид"), Пау Кубарси (Испания, „Барселона"), Марк Кукурея (Испания, „Челси" / „Реал Мадрид"), Усман Дембеле (Франция, „Пари Сен Жермен"), Луис Диас (Колумбия, „Байерн Мюнхен"), Бруно Фернандеш (Португалия, „Манчестър Юнайтед"), Габриел Магаляеш (Бразилия, „Арсенал"), Ерлинг Холанд (Норвегия, „Манчестър Сити"), Ашраф Хакими (Мароко, „Пари Сен Жермен"), Хари Кейн (Англия, „Байерн Мюнхен"), Хвича Кварацхелия (Грузия, „Пари Сен Жермен"), Ламин Ямал (Испания, „Барселона"), Садио Мане (Сенегал, „Ал Насър"), Маркиньос (Бразилия, „Пари Сен Жермен"), Лаутаро Мартинес (Аржентина, „Интер Милано"), Килиан Мбапе (Франция, „Реал Мадрид"), Нуно Мендеш (Португалия, „Пари Сен Жермен"), Лионел Меси (Аржентина, „Интер Маями"), Жоао Невеш (Португалия, „Пари Сен Жермен"), Майкъл Олисе (Франция, „Байерн Мюнхен"), Вилиан Пачо (Еквадор, „Пари Сен Жермен"), Хулиан Киньонес (Мексико, „Ал Кадисия"), Деклан Райс (Англия, „Арсенал"), Родри (Испания, „Манчестър Сити" / „Барселона"), Фабиан Руис (Испания, „Пари Сен Жермен"), Вилиам Салиба (Франция, „Арсенал"), Феран Торес (Испания, „Барселона" / „Пари Сен Жермен"), Дайо Упамекано (Франция, „Байерн Мюнхен"), Винисиус Жуниор (Бразилия, „Реал Мадрид"), Витиня (Португалия, „Пари Сен Жермен").